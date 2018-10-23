Остановили организаторов незаконной миграции? Как сообщает пресс-служба регионального УФСБ России, совместно с сотрудниками полиции удалось выявить и пресечь незаконную деятельность 4 жителей Владимирской области. По версии следствия, в 2017 они, чётко распределяя обязанности между собой, находили иностранных граждан, у которых истек или истекал законный срок пребывания на территории России. За деньги им обещали помочь. В паспортах иностранцев проставляли фиктивные штампы, изготавливали поддельные миграционные карты.

Остановили организаторов незаконной миграции? Как сообщает пресс-служба регионального УФСБ России, совместно с сотрудниками полиции удалось выявить и пресечь незаконную деятельность 4 жителей Владимирской области. По версии следствия, в 2017 они, чётко распределяя обязанности между собой, находили иностранных граждан, у которыхистек или истекал законный срок пребывания на территории России. За деньги им обещали помочь. В паспортах иностранцев проставляли фиктивные штампы, изготавливали поддельные миграционные карты. Полученное вознаграждение подозреваемые делили между собой. При задержании группы, сотрудниками УФСБ изъято более 100 поддельных дата-штампов и 180 паспортов. Следственным отделением УФСБ России по Владимирской области уголовные дела, возбужденные в отношении указанных лиц, соединены в одном производстве. Материалы в отношении трёх фигурантов находятся на рассмотрении в суде. Ещё одному в октябре 2018 Октябрьский райсуд Владимира вынес приговор в виде 1 года и 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Приговор ещё не вступил в законную силу.