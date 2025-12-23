На молодого человека завели уголовное дело — теперь ему грозит серьезное наказание.

В Юрьев‑Польском районе 18‑летний водитель попался на повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения. На молодого человека завели уголовное дело — теперь ему грозит серьезное наказание.В начале декабря на одной из улиц Юрьев‑Польского сотрудники ГИБДД автомобиль «ВАЗ». За рулем находился 18‑летний местный житель. При проверке полицейские выяснили: парень был пьян — и это при том, что ранее его уже привлекали к административной ответственности за аналогичное нарушение.После задержания водителя отстранили от управления автомобилем, а машину отправили на спецстоянку.На юношу возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ («Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию»).