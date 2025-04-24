Рабочие приступили к ремонту памятника у Вечного огня на площади Победы, сообщили в мэрии. Пока мемориал готовят к юбилею Великой Победы – ремонт косметический. Полноценные работы

Рабочие приступили к ремонту памятника у Вечного огня на площади Победы, сообщили в мэрии. Пока мемориал готовят к юбилею Великой Победы – ремонт косметический. Полноценные работы запланированы на лето. Соответствующий лот по поиску подрядчика был размещен на сайте Госзакупок. 18 марта выбрали победителя торгов. Он отремонтирует памятник за 12,7 миллионов рублей. Подрядчик должен будет починить