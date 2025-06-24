За 10 дней продано уже 90% билетов.

В Суздале с 29 июня по 5 июля пройдет летний музыкальный фестиваль Дениса Мацуева. За 10 дней до начала уже продали порядка 90% билетов.Как рассказали организаторы мероприятия, это первый подобный фестиваль классической музыки, который пройдет под открытым небом с таким количеством зрителей и таким звездным составом музыкантов.Планируется, что за дни фестиваля Суздаль посетят 40 тысяч человек. На каждый концерт ожидается аншлаг. Среди артистов кроме самого Дениса Мацуева также заявлены Борислав Струлев, Борис Андрианов, Нарек Ахназарян, Игорь Федоров.Фестиваль пройдет при поддержке Министерства культуры России под патронатом полномочного представителя президента в Центральном федеральном округе Игоря Щёголева и губернатора Владимирской области Александра Авдеева.