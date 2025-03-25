Работы начались весной 2023 года.

Реставрация Золотых ворот во Владимире завершится не раньше конца 2026 года, срок работ перенесен на год по решению подрядчика. Ремонт, проводимый тюменской компанией «Дизайн-2000», обойдется бюджету в 181 млн рублей — на 42 миллиона больше первоначально запланированной суммы. Информация опубликована на госзакупках.Работы начались весной 2023 года, однако задержки в финансировании и дополнительные работы, такие как реставрация контрфорсов, привели к необходимости пересмотра сроков. По новым данным, контракт будет действовать до 31 декабря 2026 года.Напомним, ранее мы писали, что