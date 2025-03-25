Операция шла больше часа и прошла под общим наркозом.

Владимирские врачи провели операцию на левой стопе 4-летнего мальчика, страдающего от синдактилии — деформации, . По информации регионального Минздрава, ребенку было трудно ходить из-за ограниченного движения большого пальца.Операция шла больше часа и прошла под общим наркозом. Врачи отделили большой палец от второго и провели кожную пластику, пересадив лоскуты кожи из области паха. Процесс приживления займет несколько недель, а через год планируется разделение второго и третьего пальцев.– За один раз этого нельзя сделать, поскольку высок риск некротизации второго пальца, ведь он лишится питания сразу с двух сторон, – уточнил травматолог-ортопед Игорь Ганькин.Напомним, ранее мы писали, что