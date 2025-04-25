«Победа в каждом сердце» — во Владимире прошел заключительный концерт в рамках городского фестиваля «В 6 часов вечера после войны». Он посвящен 80-летию победы в Великой Отечественной войне.

«Победа в каждом сердце» — во Владимире прошел заключительный концерт в рамках городского фестиваля «В 6 часов вечера после войны». Он посвящен 80-летию победы в Великой Отечественной войне. С 23 января по четвергам ровно в 18:00 в городских учреждениях культуры проводились концерты, выставки, иммерсивные спектакли и театральные постановки. Замыкающим звеном фестиваля стали коллективы музыкальной школы