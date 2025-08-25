На нелегальном предприятии работало более 10 человек.

Во Владимирской области пресекли незаконное производство и сбыт поддельного моторного масла. Сотрудники полиции и ФСБ обнаружили в деревне Илейкино подпольный цех, где злоумышленники наладили полный цикл производства контрафактной продукции.На нелегальном предприятии работало более 10 человек. Они разливали масло в канистры с логотипами известных мировых брендов.В ходе обысков правоохранители изъяли производственные линии, свыше 25 палет готовой продукции, а также более двух миллионов рублей. В результате были задержаны организатор и четверо его сообщников, которым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.