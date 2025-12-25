Пенсионный фонд назначил выплаты лишь с ноября того же года из-за отсутствия подтверждения регистрации.

Владимирская прокуратура добилась назначения пенсии по инвалидности для 6-летней девочки. Ребенок, инвалид по зрению, вместе с матерью прибыл во Владимирскую область из ДНР в марте 2022 года. Об этом рассказалиПенсионный фонд назначил выплаты лишь с ноября того же года из-за отсутствия подтверждения регистрации. Прокурор обратился в суд, предоставив доказательства проживания семьи в ДНР до марта 2022 года и последующей регистрации во Владимире.Суд удовлетворил иск, обязав назначить пенсию с марта 2022 года. Исполнение решения находится на контроле.