За прошедшую неделю во Владимирской области к врачам с ОРВИ обратились 16 134 человека. Заболеваемость возрасла во всех возрастных группах на 24%. Об этом сообщает Роспотребнадзор.Коронавирус подтвердился у 92 человек, наибольшее число случаев в Гусь-Хрустальном.В лабораториях выявлен грипп A(H3N2) и пять видов других респираторных вирусов, поэтому Роспотребнадзор настоятельно советует при первых симптомах идти к врачу, мыть руки, промывать нос, проветривать помещения и избегать переутомления.