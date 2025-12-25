До главного зимнего торжества остались считаные дни, и город в предвкушении праздника.

Какая программа ожидает горожан и гостей города в праздничные и предпраздничные дни. Подробнее в материале vlad.aif.ru.Три тысячи билетов для детейДо главного зимнего торжества остались считаные дни, и город в предвкушении праздника. Власти Владимира уже подписали постановление, где обозначены праздничные мероприятия, намечены локации, которые преобразятся в сказочные уголки, и, что особенно важно, продумана адресная помощь семьям.Так, Владимирский городской фонд социальной поддержки населения уже приступил к закупке сладких подарков. Эти знаки внимания предназначены для детей участников СВО, многодетных семей, инвалидов и всех, кто оказался в непростой жизненной ситуации, чтобы подарить им частичку новогоднего чуда. Помимо этого, юных владимирцев ждет приглашение на волшебные новогодние представления – всего будет распределено 2950 билетов, открывающих двери в мир сказки и радости.Уличный антуражНеотъемлемая составляющая любого торжества – это праздничный антураж, над созданием которого в областном центре сейчас активно трудятся, расставляя уникальные арт-объекты. Большая их часть уже заняла свои места.Центр города озарился благодаря элегантному «Торшеру», мерцающим «Свечам», загадочной «Маске», геометричным «Кубам», ротонде, а также оригинальным конструкциям-лавочкам, выполненным в форме луны и облаков. Настоящей же жемчужиной праздничного убранства стала совершенно новая ель с великолепным шатром, монтаж которой завершился на Соборной площади.Не остались без внимания и другие уголки города. На Красносельском пруду светильники озарились нежными консолями-звёздочками, в Гвардейском сквере появился трогательный арт-объект «Сердце в руках», а в сквере на Всесвятской установили «домашнюю» ель.К сожалению, Юго-Западный район Владимира в этом году оказался обделён вниманием. Здесь лишь три скромные светящиеся ёлочки украсили пересечение Верхней и Нижней Дубровы. А фонтан «Менуэт», который традиционно радовал глаз жителей улицы Сперанского, вышел из строя, и достойной замены для него найти так и не удалось.Все на лед!Неизменным символом зимних праздников во Владимире станет традиционная рождественская ярмарка, которая по обыкновению развернется в сквере «Липки». Для посетителей она откроется уже 25 декабря и будет радовать горожан и гостей города вплоть до 2 января. А сразу после этого, с 3 по 11 января, та же живописная локация преобразится в центр для шумных и весёлых «Рождественских гуляний».И если зима наконец решительно вступит в свои права, одарив нас желанными морозами и снегом, то уже 20 декабря ровно в 18:00 в парке Пушкина состоится торжественное открытие катка. Он будет встречать любителей активного отдыха по будням с 16:00 до 22:00, а в выходные дни – с 10:00 до 22:00, приглашая скользить по льду под звёздным небом.Не менее любимым местом для катания станет и Центральный парк, а именно каток «Молодёжный». Воспользоваться его услугами можно будет по будням с 12:00 до 22:00 и по выходным с 10:00 до 22:00. А уже в самый разгар январских праздников для всех желающих распахнёт свои двери ещё один каток – на стадионе «Лыбедь», обещая незабываемые моменты зимнего веселья.Гуляем до утраЧто же касается кульминации всех торжеств – самой новогодней ночи, городская администрация уже приготовила несколько развлекательных программ. Главной ареной празднований, конечно, станет Соборная площадь, где гуляния будут проходить с полуночи и до четырёх часов утра. Однако самый интригующий вопрос о новогоднем салюте пока остаётся тайной.Тем временем ровно в час ночи зажигательные развлекательные программы начнутся и в других любимых горожанами местах отдыха: в Центральном парке культуры и отдыха, в Добросельском парке и парке «Дружба».Продолжение праздничной феерии начнётся уже в полдень 1 января: в это время стартуют интерактивные развлекательные программы, которые вновь пригласят всех желающих в Центральный и Добросельский парки, чтобы продлить волшебство.На протяжении всех январских выходных владимирцев ждут концерты, мастер-классы и, конечно же, любимые всеми новогодние ёлки. Так, с 31 декабря до 11 января на Соборной площади продолжит свою работу новогодний и рождественский фестиваль «ЗимаФест», который будет открыт ежедневно с 14:00 до 20:00, предлагая погрузиться в мир зимних чудес.А завершится череда ярких январских гуляний уже традиционным и всеми полюбившимся «Забегом Дедов Морозов». В этом году по решению организаторов он стартует в 10 часов утра 17 января в Центральном парке культуры и отдыха.