Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин официально поручил возбудить уголовное дело по факту нарушения прав многодетной семьи из Владимира. Такое решение было принято после того, как мать семейства обратилась за помощью в социальные сети ведомства. Семья с 2017 года стояла в очереди на новое жилье как малоимущая, однако за семь лет мер к реализации их