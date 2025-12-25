В преддверии праздничных дней во Владимирской области прошел расширенный штаб по готовности экстренных служб. Совещание провели заместитель губернатора Эдуард Селезнёв и начальник

В преддверии праздничных дней во Владимирской области прошел расширенный штаб по готовности экстренных служб. Совещание провели заместитель губернатора Эдуард Селезнёв и начальник регионального главка МЧС Алексей Купин. Основное внимание уделено защите мест массовых гуляний. Всего в праздничный период с 18 декабря по 11 января в регионе запланировано 669 мероприятий на 155 объектах, включая рождественские службы