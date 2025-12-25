Мать признали безвестно отсутствующей по решению суда, а отец был лишен родительских прав.

В Судогодском районе суд удовлетворил иск прокурора в защиту прав участника специальной военной операции — молодого человека, который в детстве остался без попечения родителей. Теперь у него появится шанс получить положенное по закону жилье., что мать признали безвестно отсутствующей по решению суда, а отец был лишен родительских прав. После школы‑интерната (Лухтоновская специальная школа‑интернат для детей‑сирот) руководство учреждения направило обращения в районную администрацию и отдел образования: дом, где жил юноша, был ветхим и непригодным для проживания. Однако долгое время вопрос с жильем так и не решили.Когда молодой человек достиг определенного возраста, он уже не мог встать в очередь на получение жилья как сирота. Позже мужчина заключил контракт и отправился служить в зону проведения специальной военной операции. Сейчас он проходит лечение после полученного ранения.Прокурор Судогодского района обратился в суд с требованием восстановить срок для постановки военнослужащего на учет как нуждающегося в жилье. Суд удовлетворил требования прокурора. Это значит, что мужчина сможет получить положенную ему по закону жилплощадь.