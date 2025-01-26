Несмотря на то что 1000-летие Суздаля официально уже отгремело, праздничные мероприятия в честь города-юбиляра будут радовать до конца года.
Несмотря на то что 1000-летие Суздаля официально уже отгремело, праздничные мероприятия в честь города-юбиляра будут радовать до конца года. В минувшие выходные там прошёл яркий и вкусный фестиваль «Суздаль жАрит и парИт».
Над жемчужиной Золотого кольца
Праздник воздухоплавания стартовал 6 сентября на территории ГТК «Суздаль». В течение трёх дней небо украшали 15 аэростатов из разных городов России.
С земли казалось, словно шары повисли в воздухе. На самом деле их скорость достигала 20 километров в час.
Марина Кромина приехала из столицы в Суздаль с мужем и дочерью.
– Полетать на шаре я мечтала с детства. Услышала, что во Владимирской области пройдёт такой фестиваль, сразу же забронировала билеты. Нисколько не пожалела! С высоты птичьего полёта открываются по-настоящему открыточные виды, жемчужины Золотого кольца, старинные храмы, уютные деревянные домики, музеи, поля и реки. Зрелище незабываемое! – делится впечатлениями Марина.
Полёты над городом и окрестностями проводились дважды в день: утром и вечером. Цены не самые маленькие: стоимость подъёма в составе группы – 10 тыс. рублей, индивидуальные полёты – от 35 тыс. до 45 тыс. рублей.
Подняться в воздух на высоту 10-20 метров можно было и на привязи, отстояв в живой очереди. Здесь цены более гуманные – 1500 рублей для взрослых и 1000 рублей для детей.
По-настоящему завораживающее действо – общий взлёт воздушных шаров – можно было увидеть совершенно бесплатно.
Ужин в четыре руки
В эти три дня в городе-музее гости могли не только любоваться небесным действом, но и устроить настоящий праздник живота.
Фестиваль гастрономии начался в пятницу вечером. В Самоварном зале два ведущих шеф-повара из Воронежа и Суздаля приготовили велком-ужин в четыре руки. На глазах у гостей они продемонстрировали своё мастерство приготовления мясных блюд. Акцент сделали также на мясной истории и её современном прочтении.
В меню шефы представили настоящие кулинарные изыски: подушечки с соусом тартар из пиканьи, эклеры с подкопчённой треской и красной икрой, сугудай из нерки, карпаччо из оленины, перепёлку с гречневой кашей, томлёное говяжье ребро, шоколадный мусс с морской солью и трюфелем.
Сет на одного человека стоил недёшево – 6900 руб.
Тесновато будет?
Сколько человек посетило фестиваль воздухоплаванья и гастрономии, пока неясно. Зато известны вполне конкретные цифры августовских мероприятий. Так, за три кульминационных дня празднования 1000-летия Суздаля город-музей посетило 36 тысяч гостей. На следующий за ними международный фестиваль фейерверков, по данным полиции, собралось не менее 40 тысяч человек. Это не считая площадок возле города.
– Если раньше заполняемость гостиниц была только в выходные, то теперь места в отелях раскупаются со среды и по воскресенье. Заполняемость – примерно 500-800 тыс. человек в год, – уточнил губернатор Александр Авдеев.
И это не считая тех, кто приезжает на один день. По сравнению с прошлым годом поток туристов вырос примерно в два раза: это около 2 млн человек.
Поэтому ещё пару лет назад региональные власти серьёзно задумались над тем, чтобы проводить мероприятия не только в городе, но и за его пределами. Так, в рамках проекта «Большой Суздаль» появляются новые точки притяжения. Уже не один крупный фестиваль приняла новая площадка, созданная на подъезде к Суздалю, и она будет прирастать к городу пешеходными дорожками.
Мнение эксперта
Губернатор Владимирской области Александр Авдеев:
– Главная задача всех подготовительных мероприятий – обновление инфраструктуры Суздаля в интересах его жителей. Отремонтированы более 40 дорог, мосты, тротуары, городское освещение, коммуникации, продолжается благоустройство, реконструкция очистных сооружений и водозабора. Открыт стадион, строятся поликлиника и школа, приводятся в порядок Торговые ряды. Настоящим подарком городу к юбилею стало расширение дороги Р-132.
По контракту срок ввода дороги в эксплуатацию – осень 2025 года, а готовность участка от Владимира до Суздаля – уже 80%.
В тему
Возле села Кистыш Суздальского района в скором времени может появиться вольер с зубрами. В планах властей создать там природный заповедник.
– Чтобы посмотреть на этих удивительных животных, не нужно будет ехать очень далеко. Часть леса, который является охранной территорией, станет небольшим филиалом заказника, – уточнили в правительстве Владимирской области.