Несмотря на то что 1000-летие Суздаля официально уже отгремело, праздничные мероприятия в честь города-юбиляра будут радовать до конца года.

Несмотря на то что 1000-летие Суздаля официально уже отгремело, праздничные мероприятия в честь города-юбиляра будут радовать до конца года. В минувшие выходные там прошёл яркий и вкусный фестиваль «Суздаль жАрит и парИт».Над жемчужиной Золотого кольцаПраздник воздухоплавания стартовал 6 сентября на территории ГТК «Суздаль». В течение трёх дней небо украшали 15 аэростатов из разных городов России.С земли казалось, словно шары повисли в воздухе. На самом деле их скорость достигала 20 километров в час.Марина Кромина приехала из столицы в Суздаль с мужем и дочерью.– Полетать на шаре я мечтала с детства. Услышала, что во Владимирской области пройдёт такой фестиваль, сразу же забронировала билеты. Нисколько не пожалела! С высоты птичьего полёта открываются по-настоящему открыточные виды, жемчужины Золотого кольца, старинные храмы, уютные деревянные домики, музеи, поля и реки. Зрелище незабываемое! – делится впечатлениями Марина.Полёты над городом и окрестностями проводились дважды в день: утром и вечером. Цены не самые маленькие: стоимость подъёма в составе группы – 10 тыс. рублей, индивидуальные полёты – от 35 тыс. до 45 тыс. рублей.Подняться в воздух на высоту 10-20 метров можно было и на привязи, отстояв в живой очереди. Здесь цены более гуманные – 1500 рублей для взрослых и 1000 рублей для детей.По-настоящему завораживающее действо – общий взлёт воздушных шаров – можно было увидеть совершенно бесплатно.Ужин в четыре рукиВ эти три дня в городе-музее гости могли не только любоваться небесным действом, но и устроить настоящий праздник живота.Фестиваль гастрономии начался в пятницу вечером. В Самоварном зале два ведущих шеф-повара из Воронежа и Суздаля приготовили велком-ужин в четыре руки. На глазах у гостей они продемонстрировали своё мастерство приготовления мясных блюд. Акцент сделали также на мясной истории и её современном прочтении.В меню шефы представили настоящие кулинарные изыски: подушечки с соусом тартар из пиканьи, эклеры с подкопчённой треской и красной икрой, сугудай из нерки, карпаччо из оленины, перепёлку с гречневой кашей, томлёное говяжье ребро, шоколадный мусс с морской солью и трюфелем.Сет на одного человека стоил недёшево – 6900 руб.Тесновато будет?Сколько человек посетило фестиваль воздухоплаванья и гастрономии, пока неясно. Зато известны вполне конкретные цифры августовских мероприятий. Так, за три кульминационных дня празднования 1000-летия Суздаля город-музей посетило 36 тысяч гостей. На следующий за ними международный фестиваль фейерверков, по данным полиции, собралось не менее 40 тысяч человек. Это не считая площадок возле города.– Если раньше заполняемость гостиниц была только в выходные, то теперь места в отелях раскупаются со среды и по воскресенье. Заполняемость – примерно 500-800 тыс. человек в год, – уточнил губернатор Александр Авдеев.И это не считая тех, кто приезжает на один день. По сравнению с прошлым годом поток туристов вырос примерно в два раза: это около 2 млн человек.Поэтому ещё пару лет назад региональные власти серьёзно задумались над тем, чтобы проводить мероприятия не только в городе, но и за его пределами. Так, в рамках проекта «Большой Суздаль» появляются новые точки притяжения. Уже не один крупный фестиваль приняла новая площадка, созданная на подъезде к Суздалю, и она будет прирастать к городу пешеходными дорожками.Мнение экспертаГубернатор Владимирской области Александр Авдеев:– Главная задача всех подготовительных мероприятий – обновление инфраструктуры Суздаля в интересах его жителей. Отремонтированы более 40 дорог, мосты, тротуары, городское освещение, коммуникации, продолжается благоустройство, реконструкция очистных сооружений и водозабора. Открыт стадион, строятся поликлиника и школа, приводятся в порядок Торговые ряды. Настоящим подарком городу к юбилею стало расширение дороги Р-132.По контракту срок ввода дороги в эксплуатацию – осень 2025 года, а готовность участка от Владимира до Суздаля – уже 80%.В темуВозле села Кистыш Суздальского района в скором времени может появиться вольер с зубрами. В планах властей создать там природный заповедник.– Чтобы посмотреть на этих удивительных животных, не нужно будет ехать очень далеко. Часть леса, который является охранной территорией, станет небольшим филиалом заказника, – уточнили в правительстве Владимирской области.