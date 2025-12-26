Удалось проложить почти десяти километровый газопровод.

Во Владимирской области в селе Павловское Ковровского района, после долгих лет ожидания, наконец-то появился газ. Об этом рассказал депутат Игорь Игошин.Удалось проложить почти десяти километровый газопровод. Теперь 186 домовладений, а также детский сад, клуб, медпункт, церковь, музей и администрация предприятия «Муравия» получат доступ к природному газу. Право зажечь сельскую «газовую горелку» получили глава администрации района Вячеслав Скороходов и директор «Муравии» Владимир Емелин, которые стояли у истоков газификации этого населенного пункта.«Выражаю большую благодарность руководителю Владимирского Газпрома Алексею Конышеву, который откликнулся на мое ходатайство и в декабре прошлого года, несмотря на морозы, приступил к строительству газовых магистралей, понимая, что люди здесь очень ждут газ», — отметил Игошин.На реализацию проекта было затрачено около 36 миллионов рублей. Это событие значительно улучшит качество жизни местных жителей.