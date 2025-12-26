Янин лоббировал интересы конкретного поставщика, получив взамен бытовую технику.

Бывший министр здравоохранения Владимирской области Валерий Янин вновь оказался в центре внимания правоохранительных органов. Его обвиняют в превышении должностных полномочий при закупке 42 наркозно-дыхательных аппаратов для медучреждений региона.Как рассказали в СУ СК РФ, Янин лоббировал интересы конкретного поставщика, получив взамен бытовую технику. Ущерб бюджету оценивается в 53 миллиона рублей. Сейчас он находится в СИЗО.Это не первое дело против экс-министра. Ранее Янина уже обвиняли в получении ежемесячных выплат из зарплат двух сотрудников Александровской районной больницы, что также квалифицируется как превышение должностных полномочий. Очередное судебное заседание по этому делу состоялось 17 декабря, следующее назначено на 12 января.