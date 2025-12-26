Подрядчик должен был выполнить благоустройство территорий пяти ФАПов и амбулатории, которые являются структурными подразделениями Судогодской центральной районной больницы. Модульные

Подрядчик должен был выполнить благоустройство территорий пяти ФАПов и амбулатории, которые являются структурными подразделениями Судогодской центральной районной больницы. Модульные конструкции возведены в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Прокуратура провела проверку исполнения обязательств контракта и выяснила, что подрядчик не завершил работу в установленные сроки. «Установлено, что между ГБУЗ ВО «Судогодская ЦРБ им.Поспелова» и местным подрядчиком