В Муроме суд вынес приговор местному предпринимателю, который наладил сбыт контрафактных сигарет. Мужчина использовал хитрую конспирацию, но в итоге лишился товара и заплатил крупный штраф.В январе 2025 года 55‑летний индивидуальный предприниматель решил заработать на продаже немаркированных сигарет. Схема была следующей: через мессенджер Telegram он связывался с поставщиками (в переписке называл сигареты «шоколадками»), закупал крупные партии контрафактных сигарет разных марок, на арендованном автомобиле привозил товар в Муром.Продукцию он хранил на собственном складе. Нелегальный бизнес просуществовал до сентября 2025 года. Последнюю партию сигарет предприниматель закупил в Навашинском районе Нижегородской области. По пути в Муром его остановили сотрудники полиции, в прокуратуре.Мужчина полностью признал вину. Муромский городской суд приговорил его к штрафу в 250 тысяч рублей.