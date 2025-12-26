В работах задействованы 80 человек линейного персонала.

Владимир переживает активный снегопад — коммунальные службы работают в усиленном режиме, чтобы сохранить движение и безопасность в городе.Сотрудники МКУ ЦУГД круглосуточно . Задействовали снегопогрузчики, грейдеры, тракторы и самосвалы, ведут сбор снега и его вывоз за пределы города, очищают от снега остановки общественного транспорта.В работах задействованы 80 человек линейного персонала. Кроме того, как уточнили в администрации города, на дорогах Владимира сейчас задействованы более 100 единиц коммунальной техники.