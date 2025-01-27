Жительница Кольчугино Анастасия Захарова исполнила главную роль в фильме Льва Лещенко «О первой любви». Музыкальная картина снята по повести Ивана Тургенева. Лев Лещенко – продюсер

Жительница Кольчугино Анастасия Захарова исполнила главную роль в фильме Льва Лещенко «О первой любви». Музыкальная картина снята по повести Ивана Тургенева. Лев Лещенко – продюсер фильма, автор сценария – Юрий Костин. Картина напоминает мюзикл – в ней звучат 15 песен, написанных специально для фильма Владимиром Бородиным и Ириной Эйфорией. Премьерный показ фильма прошел в Москве