Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного среди читателей «Комсомольской правды»

Обязательное страхование автогражданской ответственности касается значительной части россиян – по разным оценкам, в нашей стране от 61 до 79 миллионов человек имеют в собственности автомобиль. Неудивительно, что все изменения, касающиеся сферы ОСАГО, находятся под пристальным вниманием общества и СМИ. Издание «Комсомольская правда» провело опрос среди автомобилистов и узнало, что автомобилисты думают о ключевых новшествах в обязательной «автогражданке».Из нововведений в сфере ОСАГО, которые на слуху, можно выделить появление возможности регистрации автомобиля в ГИБДД без полиса «автогражданки» – об этом знает большинство опрошенных автовладельцев (58%) и обсуждаемый эксперимент по проверке наличия полиса ОСАГО с помощью дорожных камер (48,4%). При этом две трети читателей «Комсомолки» (66,7%) поддерживают инициативу по внедрению системы проверки наличия ОСАГО с помощью дорожных камер. Напомним, что проработать этот вопрос президент России Владимир Путин поручил правительству России совместно с ЦБ РФ, МВД и регионами до 1 ноября текущего года.Что касается регистрации автомобиля в ГИБДД без ОСАГО, 22% российских автомобилистов негативно отнеслись к этому послаблению в законодательстве, опасаясь роста количества водителей без полиса на дорогах.На третьем месте по известности среди новаций в ОСАГО – увеличение до 3-5 тыс. рублей штрафа за повторно выявленную езду без полиса ОСАГО – информированы об этом более 42% респондентов.Такое внимание к новостям, так или иначе касающимся «бесполисников» можно объяснить закономерным опасением добросовестных автомобилистов столкнуться с ними на дороге. Ведь в случае, когда виновник ДТП не имеет полиса ОСАГО, пострадавшей стороне, если виновник не желает добровольно компенсировать убытки, придется добиваться возмещения ущерба в судебном порядке. Что, очевидно, затратнее по времени и силам, чем получение компенсации от страховой компании. Кроме того, не всегда увенчается успехом даже при наличии судебного постановления. Неудивительно, что в обществе в целом достаточно критично относятся к водителям без ОСАГО – почти 73% респондентов в ходе исследования КП высказали своё негативное отношение к таким автомобилистам.О появившейся в 2025 году возможности расширить российский договор ОСАГО для использования на территории Белоруссии знают 31,3% участников опроса. При этом воспользоваться такой возможностью планируют только 7% респондентов. Ещё 9,3% предпочитают «Синюю карту» (аналог ОСАГО для разовых поездок в Белоруссию). Остальные не планируют в ближайшее время воспользоваться новой услугой страховщиков или затрудняются с ответом. Президент Российского Союза Автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев отмечает, что договор ОСАГО с расширением востребован в первую очередь для жителей приграничных областей и перевозчиков, совершающих постоянные поездки в эту страну. «Синяя карта» же по-прежнему актуальна для разовых и коротких поездок.