Характерное жужжание и прерывистый шум — в небе летает беспилотник. Для юных владимирцев провели мастер-класс по управлению дронами. Каждый желающий мог попробовать себя в роли оператора

Характерное жужжание и прерывистый шум — в небе летает беспилотник. Для юных владимирцев провели мастер-класс по управлению дронами. Каждый желающий мог попробовать себя в роли оператора беспилотного летательного аппарата. Мастер-класс прошел под руководством инструктора – преподавателя одной из школ Владимира. Фархад Сулейманов, учитель труда владимирской школы Я принес два основных вида дронов — это летающий