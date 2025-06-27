Большинство жителей предпочитают банковские карты.

Только 9% жителей Владимирской области используют для оплаты наличные. Остальные предпочитают банковские карты.Результаты исследования опубликовали специалисты регионального отделения Банка России. Опрошенные рассказали, что в 77% случаев используют карты, 44% — мобильные переводы и онлайн-банки, 34% — систему быстрых платежей.Также владимирцы оплачивают покупки с помощью QR-кодов, биометрии и электронных кошельков. Меньшинство по-прежнему использует наличные. Чаще всего респонденты платят налом в небольших магазинах, на рынках и заправочных станциях.Половина опрошенных берет банкноты и монеты с собой на всякий случай. Например, их можно использовать, когда отключают интернет.Напомним, что за неделю жители Владимирской .