Заместитель губернатора области Константин Баранов официально покинул Белый дом. Об этом сообщает региональное Правительство. Напомним, ушедший с поста вице-губернатор приехал в регион

Заместитель губернатора области Константин Баранов официально покинул Белый дом. Об этом сообщает региональное Правительство. Напомним, ушедший с поста вице-губернатор приехал в регион из Калужской области. И с 2021 года начал исполнять обязанности заместителя главы Владимирской области. Из биографии Константина Баранова на сайте Правительства области С 2016 по 2020 год – министр здравоохранения Калужской области. В