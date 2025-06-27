Весь июнь на территории МАУДО СЮН «Патриарший сад» было шумно, весело и познавательно.

Пора летних каникул. Казалось бы, что еще нужно для детского счастья? Оказывается, что им нужна экология. Весь июнь на территории МАУДО СЮН «Патриарший сад» было шумно, весело и познавательно. В рамках естественнонаучной школы «Учёные будущего им. П.А. Серегина» юные владимирцы повышали уровень экологического и научного знания, изучали состав и свойства воды с применением химических реагентов, аспекты поведения животных, а также посадили свои первые боксы микрозелени, совершили различные увлекательные путешествия, которые были направлены на изучение флоры и фауны родного края. Ребята смогли посетить и насладится красотой ООПТ Владимирской области «Дюкинский карьер». Внимательно изучали видовое разнообразие растительности и обитателей на озере Поганое. Ведь именно из таких походов и наблюдений рождается настоящая любовь к природе и желание ее защищать! Целью обучения в летней естественнонаучной школе «Ученые будущего» было создание и защита научного проекта на экологическую тему. О чем же научные работы юных владимирцев? О самом важном - об экологии и жизненном опыте. Все проекты воспитанников были направлены на популяризацию экологического знания. Ребята рассуждали о выращивании батата, проблеме шумового загрязнения территорий г. Владимира и его окрестностей, очищали воду благодаря мху, проводили различные исследования на определение содержания нитратов в некоторых овощах и фруктах, а также пути их накопления, допустимые концентрации и способы их снижения.Директор ГБУ ВО «Экорегион» Сулимко К.А. в рамках участия на мероприятии по защите проектов оценил научную работу ребят: «Не смотря на то, что темы проектных работ нуждаются в продолжительном времени для изучения, уже сегодняшние результаты являются хорошим опытом для ребят, который позволит им ступить на тропу экологического знания и науки».Сотрудники ГБУ ВО «Экорегион» принимающие участие как лекторы, также отмечают высокую заинтересованность юных владимирцев в экологическом направлении, а также высокий уровень осмысленности их научных работ.