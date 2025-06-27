Особое внимание уделяется разворотному кольцу на обходе Суздаля.

После масштабного празднования 1000-летия Суздаля Владимирской области, город не останавливается на достигнутом и продолжает активно обновлять свою инфраструктуру. В рамках контроля за проводимыми работами, была проведена инспекция ключевых объектов. Подробнее о работе рассказал губернатор Александр Авдеев.Особое внимание уделяется разворотному кольцу на обходе Суздаля, которое будет приведено в порядок федеральными дорожниками в рамках капитального ремонта трассы Р-132. Согласованы планы по благоустройству въезда в город со стороны Кидекши. Обсуждается установка стелы с изображением дружины Юрия Долгорукого на островке внутри разворотного кольца.Также проинспектирован ход благоустройства парка имени 950-летия, работы ведутся поэтапно с 2024 года и должны завершиться в октябре. План работ выполнен примерно на 70%.Кроме того, ведется строительство крупнейшей в области школы на 1200 мест. Общая техническая готовность объекта превышает 80%. Завершение строительства запланировано на 2025 год.