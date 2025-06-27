Торжественные проводы прошли в Доме культуры молодежи областной столицы.

Владимирская область проводила новобранцев на службу Отечеству. 50 призывников торжественно отправились в ряды Российской армии.Проводы прошли в Доме культуры молодежи областной столицы. Всего в рамках весеннего призыва из Владимирской области на службу Родине отправились более 1700 юношей.На торжественной церемонии напутствия новобранцам дали военный комиссар Юрий Гусаров, заместитель губернатора Эдуард Селезнев, представители общественности и духовенства. Во Владимирской области активно ведется подготовка к военной службе, включая пятидневные учебные сборы.Юношей направят в различные рода войск Московского военного округа, включая морские силы, авиацию и сухопутные подразделения. Впереди – год службы и защиты интересов нашей страны.