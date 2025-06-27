Обвиняемый свою вину не признал.

В Александровский городской суд направлено уголовное дело против 38-летнего главного инженера предприятия по добыче полезных ископаемых, расположенного в Александровском районе. Его обвиняют в нарушении требований охраны труда, что привело к тяжелой травме рабочего — ампутации руки.Как прокуратура, еще в 2022 году обвиняемый принял в эксплуатацию сортировочную установку, которая не соответствовала правилам безопасности. У этой установки отсутствовали защитные ограждения на движущихся и вращающихся частях.Несмотря на это, оборудование более двух лет использовалось на производстве, и главный инженер не принял никаких мер для обеспечения его безопасности. В марте этого года во время ремонта и пробного запуска установки правая рука одного из рабочих была затянута в незащищенный механизм, что привело к ее ампутации.Обвиняемый свою вину не признает, однако следствие установило прямую связь между его халатностью и тяжелой травмой оператора.