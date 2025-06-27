Рост составит в среднем 13,3%.

Жителей Владимирской области ожидает повышение тарифов на коммунальные услуги. С 1 июля 2025 года средний рост платежей составит 13,3%, о чем сообщила пресс-служба регионального правительства.Это повышение затронет около 539 тысяч человек, что составляет 41% всех потребителей коммунальных услуг в регионе.Наибольший рост — до 18,1% — ждет 5,2 тысячи граждан (0,4% населения), чьи коммунальные платежи включают оплату вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО) региональным оператором ООО «Хартия». Такое значительное увеличение связано с изменением маршрутов вывоза мусора после закрытия двух полигонов ТКО в Киржачском и Юрьев-Польском районах. Для этих жителей ежемесячная плата за вывоз ТКО вырастет на 27 рублей с человека. Для клиентов других операторов, ООО «Биотехнологии» и ООО «Эко-Транс», тарифы на вывоз ТКО увеличатся на 13,3% и 11,1% соответственно.Услуги отопления и горячего водоснабжения в среднем подорожают на 15,7% и 15,3% соответственно. Это связано с дополнительной индексацией оптовых цен на природный газ.По остальным коммунальным услугам рост тарифов с 1 июля будет менее 13,3% по сравнению с декабрем 2024 года: электроснабжение – на 12,5%, холодное водоснабжение – на 12,7%, водоотведение – на 10,5% и газоснабжение – на 10,3%.Ранее во Владимире проезд в общественном транспорте.