Из 39 заявок победителями стали 10 инициатив.

Министерство молодёжной политики Владимирской области объявило итоги конкурса проектов в сфере патриотического воспитания. Из 39 заявок победителями стали 10 инициатив, которые получат финансирование из областного бюджета на общую сумму 2 миллиона рублей. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.Среди победителей:⦁ Добровольческий отряд «Шаг в будущее» (Гусь-Хрустальный район) – «Кинолента Памяти»⦁ Военно-патриотическое объединение «Школа Армии» (Киржач) – «Взлёт в будущее»⦁ Управление образования и молодёжной политики (Гусь-Хрустальный) – «Победа»⦁ Центр военно-патриотического воспитания КГТА (Ковров) – «История в один клик»⦁ Управление по культуре (Собинский район) – «Мурал «Герои нашей Победы»⦁ Молодёжное волонтёрское объединение «За Добро» (Радужный) – «Образ Героя»⦁ ВРОО «Военно-патриотический клуб «Пересвет» – помощь участникам СВО⦁ ВРОО «Наследники Победы» – «Урок Коврововедения: «Пионерское детство»⦁ Управление культуры (Судогодский район) – «СВОи герои Судогодской земли»⦁ ВСК «ГРОМ» (Радужный) – передвижная выставка поискового музеяЭти проекты направлены на укрепление патриотизма и гражданственности среди молодёжи Владимирской области. Ранее Владимирская область присоединилась к пилотному проекту Минтруда России в марте 2025 года в рамках национального проекта «Кадры» и уже проводит апробацию системы, которую планируется внедрить по всей стране с сентября. Сейчас в регионе обсуждают вопросы привлечения молодых специалистов на местные предприятия, вовлечение работодателей в профориентационную деятельность и прогнозирование кадровой потребности.