Об этом сообщили в прокуратуре Владимирской области.

Прокуратура Владимирской области пресекает незаконную торговлю оружием в интернете. Надзорное ведомство Суздальского района обнаружило пять сайтов, где свободно продается огнестрельное оружие, включая пистолеты, автоматы и снайперские винтовки, без каких-либо документов.Суздальский межрайонный прокурор обратился в суд с иском о признании информации на этих ресурсах запрещенной к распространению.Прокуратура взяла ситуацию на особый контроль, чтобы предотвратить попадание оружия в нелегальный оборот и обеспечить безопасность жителей Владимирской области.Роскомнадзор по Владимирской области заблокировал два сайта, которые круглосуточно предлагали специальные рамки для номеров, позволяющие скрывать их от камер видеофиксации.