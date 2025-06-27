Он был заместителем губернатора по социальным вопросам.

Константин Баранов официально покинул правительство Владимирской области.Он был заместителем губернатора по социальным вопросам. О кадровых изменениях стало известно в пятницу, 27 июня. Баранов прекратил исполнять полномочия в Белом доме.Функции по координации деятельности ключвых социальных ведомств передали Владимиру Куимову. Это министерства здравоохранения, социальной защиты населения, а также сферы труда и занятости жителей.Власти не уточняют причины кадровых перестановок.Напомним, что в региональном правительстве .