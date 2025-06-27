Об этом сообщил губернатор Александр Авдеев.

Из украинского плена освободили еще двух бойцов из Владимирской области.Обмен произошел накануне, 26 июня. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил губернатор Александр Авдеев. Антон отправился на СВО из Гусь-Хрустального, Вадим — из Мурома. Мужчины вернутся домой после реабилитации.«Минобороны России, уполномоченным по правам человека — огромная благодарность за вызволение бойцов», — отметил Авдеев.Напомним, что из Гусь-Хрустального в зону проведения спецоперации.