Программа действует в России 11 лет.

Во Владимирской области больше тысячи домов никогда не смогут оплатить проведенный в них капремонт. На ситуацию обратили внимание специалисты федерального казначейства.Программу запустили в России еще 11 лет назад. Уже тогда жители посчитали несправедливым, что деньги будут уходить в «общий котел», в том числе с новостроек, котрые в первые 10-15 лет не нуждаются ни в каких серьезных работах.Сейчас ведомство выдало владимирскому фонду капремонта предписание, посчитав нарушением то, что в 2022 и 2023 годах фонд отремонтировал здания, которые до окончания региональной программы в 2043 году не смогут оплатить потраченные суммы. Тогда речь шла о 900 млн рублей. На данный момент сумма возросла.Как передает издание «Чеснок», на начало 2025 года сумма невозвратной задолженности во Владимирской области составляет 1,58 млрд рублей. Речь идет о 1157 домах.Напомним, что в Покрове выделили еще 56,5 млн рублей, чтобы .