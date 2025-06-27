Незаконные гаражи и хозпостройки угрожают безопасности жителей.

Ковровская городская прокуратура через суд сноса аварийных самовольных построек, которые представляют угрозу для горожан, особенно для детей.Проверка выявила, что администрация города уже давно должна была снести эти объекты.Еще в мае 2022 года было принято решение о сносе незаконных гаражей, хозяйственных построек и других сооружений на улицах Лепсе, Первомайская, Пугачева, Лопатина, а также в переулках Новый и Заветный. Эти объекты находятся в аварийном состоянии, не используются, не зарегистрированы и расположены на государственной земле без ограничений доступа.Изначально снос планировался до мая 2023 года, затем срок продлили до мая 2024 года, но работы так и не выполнили. Открытый доступ к этим разрушающимся постройкам создает опасность для жизни и здоровья людей, в том числе детей.Ранее в Гусь-Хрустальном 6 аварийных домов через суд.