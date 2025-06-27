Заместитель губернатора Владимирской области Константин Баранов официально ушёл в отставку 27 июня. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. Баранов курировал ключевые

Заместитель губернатора Владимирской области Константин Баранов официально ушёл в отставку 27 июня. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. Баранов курировал ключевые социальные направления – здравоохранение, соцзащиту, труд и занятость. Теперь за эти сферы на постоянной основе отвечает вице-губернатор Владимир Куимов. О том, что Баранов не вернется в Белый дом, стало известно ещё в январе,