СК РФ по Владимирской области завершил расследование уголовного дела в отношении главного инженера предприятия, занимающегося добычей песчано-гравийной смеси в Александровском районе.

СК РФ по Владимирской области завершил расследование уголовного дела в отношении главного инженера предприятия, занимающегося добычей песчано-гравийной смеси в Александровском районе. Мужчина обвиняется в нарушении требований охраны труда, из-за которого сотрудник предприятия остался без руки. По версии следствия, инженер не обеспечил наличие защитного ограждения на одном из узлов сортировочной установки. 9 марта 2025 года при