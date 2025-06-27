Средства направили из резервного фонда регионального правительства.

На возведение школы-долгостроя в Покрове выделили 56,5 млн рублей.Средства направили из резервного фонда правительства Владимирской области. Постановление подписал губернатор Александр Авдеев.Школу уже несколько лет строят на Больничном проезде. Она будет рассчитана на 1100 мест. Сроки сдачи объекта постоянно переносят. При этом власти по-прежнему не поменяли подрядчика.Общая стоимость возведения образовательного учреждения составляет уже больше 1,2 млрд рублей.Напомним, что в Камешковском районе при капремонте школы .