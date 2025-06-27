26 июня около 15:20 на 153-м километре федеральной трассы М-7 «Волга» в районе города Лакинска Собинского района произошло ДТП с участием грузовика. По предварительным данным пресс-службы УМВД

26 июня около 15:20 на 153-м километре федеральной трассы М-7 «Волга» в районе города Лакинска Собинского района произошло ДТП с участием грузовика. По предварительным данным пресс-службы УМВД России по Владимирской области, водитель большегруза, двигавшегося в сторону Москвы, не справился с управлением в сложных погодных условиях. В результате автомобиль, перевозивший дизельное топливо, опрокинулся. По состоянию на