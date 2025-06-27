Во вторник, 24 июня в результате обмена с украинской стороной были освобождены двое военнослужащих из Владимирской области – Антон из Гусь-Хрустального и Вадим из Мурома. Об этом сообщил

Во вторник, 24 июня в результате обмена с украинской стороной были освобождены двое военнослужащих из Владимирской области – Антон из Гусь-Хрустального и Вадим из Мурома. Об этом сообщил губернатор региона Александр Авдеев в своем Telegram-канале. После прохождения курса реабилитации защитники вернутся домой. Их ждали семьи, искали родные, и теперь на родной земле их ждёт поддержка