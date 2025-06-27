26 июня около 18:40 на улице Нижняя Дуброва во Владимире произошло ДТП во дворовой зоне. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД России по Владимирской области. По предварительной информации,

26 июня около 18:40 на улице Нижняя Дуброва во Владимире произошло ДТП во дворовой зоне. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД России по Владимирской области. По предварительной информации, 42-летний водитель автомобиля Hyundai сбил четырехлетнего мальчика, который внезапно выбежал из-за припаркованной машины на проезжую часть. Ребенка госпитализировали. В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники Госавтоинспекции. Госавтоинспекция напоминает, что