Авария произошла 26 июня.

На федеральной трассе М-7 в черте города Лакинск перевернулась фура с дизельным топливом.Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Владимирской области. Авария произошла днем в четверг, 26 июня. По версии правоохранительных органов, водитель большегруза мог сам спровоцировать ДТП.Мужчина не учел погодные условия и состояние дорожного плотна, не справился с управлением и ушел в занос. На месте работали сотрудники ГИБДД, спасатели и подрядчик, который обслуживает М-7.Напомним, что железнодорожников .