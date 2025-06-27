Речь идет о постановке «Черные доски».

Спектакль Владимирского областного драматического театра получил российскую национальную премию «Золотая маска» как лучший спектакль большой формы.Церемония награждения состоялась в четверг, 26 июня. Речь идет о постановке «Черные доски» (14+). Она посвящена столетию выдающегося русского писателя и нашего земляка Владимира Солоухина.Этот спектакль — о поиске света и духовном прозрении. Режиссером является Владимир Кузнецов.Напомним, что национальная премия была учреждена Союзом театральных деятелей России в 1993 году как профессиональная награда за большие достижения в мире театрального искусства.Напомним, что в Суздале 29 июня .