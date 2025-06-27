В понедельник, 1 июля, с 06:00 до 07:30 во Владимире перекроют движение на участке улицы Добросельской — от Суздальского проспекта до федеральной трассы М-7 «Волга». Ограничения вводятся для

В понедельник, 1 июля, с 06:00 до 07:30 во Владимире перекроют движение на участке улицы Добросельской — от Суздальского проспекта до федеральной трассы М-7 «Волга». Ограничения вводятся для обеспечения безопасности участников Крестного хода, который проводит Владимирская Епархия. Как сообщили в мэрии, весь автотранспорт будет перенаправлен в объезд по Суздальскому проспекту, улицам Комиссарова и Егорова, а