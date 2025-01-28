Дорогу, которую пытаются построить вот уже два года, наконец доделают. Речь об улице Маршала Устинова в Коврове. Как сообщили в правительстве области, работы начнутся уже в апреле этого года.

Дорогу, которую пытаются построить вот уже два года, наконец доделают. Речь об улице Маршала Устинова в Коврове. Как сообщили в правительстве области, работы начнутся уже в апреле этого года. Напомним, предыдущий подрядчик не исполнил условия контракта в срок, а еще не вернул 28 миллионов рублей заказчику. На фирму возбудили уголовное дело о мошенничестве. Тем временем