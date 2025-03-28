В истории российской культуры известно немало имен меценатов, которые всегда помогали пробиться талантливым актерам, писателям, музыкантам. Савва Морозов, например, давал им возможность выставляться за рубежом – благодаря ему мир увидел множество отечественных предметов искусства, книг и картин. Савва Мамонтов помог раскрыть талант Валентина Серова, Константина Коровина, Виктора Васнецова. У Елены Этуш нет ни заводов, ни пароходов, но она тоже считает своим долгом помогать юным дарованиям.

В истории российской культуры известно немало имен меценатов, которые всегда помогали пробиться талантливым актерам, писателям, музыкантам. Савва Морозов, например, давал им возможность выставляться за рубежом – благодаря ему мир увидел множество отечественных предметов искусства, книг и картин. Савва Мамонтов помог раскрыть талант Валентина Серова, Константина Коровина, Виктора Васнецова. У Елены Этуш нет ни заводов, ни пароходов, но она тоже считает своим долгом помогать юным дарованиям.Владимир Этуш служил в театре имени Евг. Вахтангова с 1945 по 2019 годы. Удивительная актерская верность! А сегодня его вдова Елена Этуш считает этот прославленный театр родным домом. Несколько лет назад она даже учредила премию имени Народного артиста СССР Владимира Этуша, которой отмечает того или иного молодого артиста за лучший дебют в сезоне.Лауреат определяется тайным голосованием в театре. Призерами прошлых лет становились Алексей Петров и Полина Рафеева. В этом фаворитом вдовы Этуша стал Егор Разливанов. Он-то и получил от нее диплом "Путевка в жизнь", статуэтку в виде бронзового бюста Владимира Этуша и 50 тысяч рублей. "Очень достойный парень, – говорит Елена Этуш. – Его игра, харизма и талант меня подкупили".22-летний Егор Разливанов – выпускник Театрального института имени Бориса Щукина (курс Кирилла Пирогова). Он окончил вуз в 2024 году и был принят в стажерскую труппу Вахтанговского театра. Сегодня он занят в 12 постановках, среди которых нашумевшие "Павел I", "Царь Эдип", "Мадемуазель Нитуш".