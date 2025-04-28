К документам прикреплены вредоносные файлы.

Правительство Владимирской области предупредило о новой схеме мошенничества, нацеленной на выпускников 9-х и 11-х классов. Аферисты создают телеграм-каналы и фишинговые сайты, предлагая купить ответы на экзамены ОГЭ и ЕГЭ.К документам прикреплены вредоносные файлы, которые могут скомпрометировать личные данные школьников и их родителей. Также, после оплаты, жертва может столкнуться с шантажом и угрозами со стороны мошенников. Власти напоминают, что все варианты и ответы к экзаменам строго охраняются и их невозможно скачать до экзамена.Напомним, ранее мы писали, что