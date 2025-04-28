«Ростелеком» присоединился к отраслевому стандарту защиты данных — единому своду требований и рекомендаций по обеспечению информационной безопасности. Об этом 17 апреля сообщила

«Ростелеком» присоединился к отраслевому стандарту защиты данных — единому своду требований и рекомендаций по обеспечению информационной безопасности. Об этом 17 апреля сообщила президент «Ассоциации больших данных» (АБД) Анна Серебряникова на пленарной сессии конференции First Russian Data Forum. Отраслевой стандарт разработан АБД совместно с ведущими российскими ИТ-компаниями и устанавливает принципы хранения, обработки и защиты персональных данных, а также критерии оценки зрелости систем