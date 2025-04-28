В Суздале собственник земли незаконно застроил территорию в границах объекта культурного наследия. Разрешение на это у него отсутствовало, археологические раскопки не проводились.

В Суздале собственник земли незаконно застроил территорию в границах объекта культурного наследия. Разрешение на это у него отсутствовало, археологические раскопки не проводились. Прокуратура провела проверку и обнаружила, что позади одного из домов на улице Ленина ведется строительство. Там уже возведены деревянные каркасы двух зданий. Из пресс-релиза прокуратуры области При этом земельный участок, на котором идёт